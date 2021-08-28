İtfaiyeciler, teknedeki yangını söndürmek için kıyafetleri ile denize girdi

Ayvalık'ta sabah saatlerinde özel bir tekne bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına kıyafetleri ile denize girerek müdahale etti.

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Ayvalık Cunda Adası'nda denizde demirli olan bir özel tekneden dumanlar yükselmeye başladı. Durumun itfaiyeye bildirilmesi sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tekneyi saran alevleri söndürmek için nomeks kıyafetleri ile denize girdi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, teknede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.