İtfaiyeden araç yangınlarına karşı sürücülere uyarı

İstanbul Fatih Yenikapı'da akşam saatlerinde bir araçta yangın çıktı. Alev alev yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul İtfaiyesi, yangına müdahale anlarını paylaşarak araç yangınlarına karşı sürücülere uyarılarda bulundu.

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İstanbul İtfaiyesi, Fatih Yenikapı’da meydana gelen araç yangınına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, araç yangınlarına karşı sürücülere uyarılarda bulundu.

‘Araç yangını güvenlik tavsiyeleri’ başlığıyla yapılan paylaşımda “Aracınızın elektrik kablolarını kontrol edin. Hasar veya yıpranma belirtisi olup olmadığına dikkat edin. Kötü bağlantılara ve kırılgan yalıtımlara karşı dikkatli olun” denildi.