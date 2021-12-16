İtfaiyeye yardım etmek isteyen kadın canından oluyordu

İstanbul Beyoğlu’nda kağıt toplayıcılarının kullandığı bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine yardım etmeye çalışan bir kadın yaralanmaktan son anda kurtuldu. Bir vatandaş ise elindeki su dolu bidonla yanan binaya girdi.

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Yangın, Beyoğlu Bülbül Mahallesi Granit Sokak'taki kağıt toplayıcıları tarafından kullanıldığı öğrenilen bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerideki kağıt toplayıcıları soba yakmak isterken soba bir anda kağıtların üzerine devrildi ve depo bir anda alevler içinde kaldı. Depodan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine geldi ve yangına müdahale etti.

YARDIM EDEYİM DERKEN YARALANACAKTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, mahallede yaşadığı öğrenilen bir kadın yanmakta olan deponun yanına geldi ve ekiplere yardımcı olmak istedi. Ekiplerin, kendisini uyarmasına rağmen deponun içine girmeye çalışan kadın büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü. Kadının durduğu yerin yarım metre ilerisinde bulunan tavandan alevler içinde bir tahta parçası yere düştü. Kadın büyük bir panikle geri çekilirken, ekipler ve mahalle sakinleri onu uzaklaştırdı.

SU DOLU BİDONLA YANAN BİNANIN İÇİNE GİRDİ

Bir başka vatandaşın ise elindeki su dolu bidon ile yangına müdahale etmek için binanın içine girdiği görüldü. İsminin Metin Pek olduğu öğrenilen vatandaş, “Burası çöp hane, arkadaşlarımız kağıt falan topluyorlar. Soba yakarken, sobayı düşürmüşler. Düşünce de yangın çıktı, olay bundan ibaret. Şu an içeride kimse yok. İlk anda bir arkadaş vardı, o da hemen çıktı. İtfaiyeye haber verdik, geldiler ve söndürüyorlar” dedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu depoda maddi hasar meydana geldi. İHA

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