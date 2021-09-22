İYİ Parti’den Neşet Ertaş anma konseri

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, sanat alanında başlatılan çalışmalar kapsamında Neşet Ertaş'ı anma konseri düzenleyecek.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na bağlı Sanat Politikaları Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda başlattığı “Türk'üz Türkü Söyleriz” başlıklı konser serisini sürdürüyor.

10 Temmuz 2021 tarihinde, Topkapı Kültür Park'ta gerçekleştirilen konser serisinin ilkinde Ege türkülerine yer verilmiş ve Sanatçı Ümit Yaşar ile High Life Orkestrası sahne almıştı.

25 EYLÜL’DE DÜZENLENECEK

Bu ayki konser etkinliğinde ise Türk Halk Müziğinin usta ismi Neşet Ertaş anılacak. 25 Eylül 2021 tarihinde, saat 20'de Haliç Kongre Merkezi'nin Sadabad Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde Neşet Ertaş'ın türkülerini Sanatçı Gülay Sezer seslendirecek.

“YÜZYILLAR SONRASINA AKTARMA MİSYONU DA VAR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Toplumumuzun Neşet Ertaş gibi değerleri aslında bu toplumu bütünleyen, farklılıkları öteleyip millet olma bilincini bizlere kazandıran faktörler. Aynı zamanda kültürel bir alanda, bundan yüzyıllar önceki mirası alıp yüzyıllar sonrasına aktarma misyonu da var” dedi.

“ÇOK KIYMETLİ BİR DEĞER”

İYİ Parti İstanbul Sanat Politikaları Başkanı Oğul Aktuna ise usta sanatçıyı anmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Neşet Ertaş çok kıymetli bir değer. Biz de onu anmak ve yaşatmak için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.