İYİ Partili Kırkpınar: Hükümet kendi ile çelişiyor, insanlarımız korkuyor

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, “Her geçen gün artan ekonomik ve siyasal çözümsüzlük, vatandaşı tedirgin ediyor. Sınırlarımızdan akın akın gelen sığınmacılar dünyada örneği görülmemiş, kontrolsüz bir göç faciasına sebep olacak. Özellikle Doğu Anadolu’da ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Afgan göçmenlerin gelişi ile daha vahim durumların ortaya çıkmasından şikayetçi ve korkuyor insanımız” dedi.

ORHAN BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin en kapsamlı ‘Mülteci Geri Gönderme Merkezi'nin bulunduğu Erzurum'da İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırpınar, AKP hükümetinin ‘çelişki içinde' olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“BU ÜLKENİN GERÇEK SAHİPLERİ GELECEKTEN KORKUYOR”

İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Özellikle Afgan göçmenler konusunda son günlerde yapılan çelişik açıklamalar akıllarda soru işareti bırakıyor. AKP hükümetinin yetkilileri, bir gün çıkıp; ‘tamamen kontrol altında , başka bir gün çıkıp; ‘evet kontrolsüz bir göç var' diyerek kendilerini yalanlıyorlar.

* Suriyeli göçmenlerin yarattığı, ekonomik, sosyal ve kültürel sıkıntılar devam ederken; Afgan göçmenlerin gelişi ile daha vahim durumların ortaya çıkmasından şikayetçi ve korkuyor insanımız. Bu ülkenin sahibi iktidar partileri değildir.

* ‘Ben yaptım oldu' siyasetinin faturasını, bu aziz millete ödetemezsiniz. Problem üstüne problem yaratan politikalar artık halkımız nezdinde itibar görmüyor. Ülkenin tek ve daimi sahibi vatandaşlarımızın isteklerine kulak kabartıp, sığınmacı sorununa çözüm bulunmalıdır.

“ESNAFA EKONOMİK İŞKENCE UYGULANIYOR”

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı, sokak sokak, köy köy gezdikleri Erzurum'da 7'den 70'e vatandaşların ekonomik çöküşten şikayetçi olduklarını belirtti. İYİ Parti İl Başkanı şunları söyledi:

* Ziyaretlerimizde karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri ekonomik çöküş. Vergi ve zamlarla insanımızın kesesini boşaltan hükümet, esnafa ekonomik işkence uygulamakta. Dükkanını bile açmak istemeyen esnaflarımız gidişattan memnun değil.

* Aldıkları üç kuruş krediyi bile geri ödeyemiyorlar. Yıllarca devlete hiçbir yükü olmadan hayatını idame etmiş bu insanlarımızın kredi faizleri silinip, makul taksitlere bölünmelidir. Aksi takdirde vergi toplayacakları bir tane mükellef kalmayacak. Piyasada para yok.

* Özellikle Doğu Anadolu'da ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşanıyor. İnternet üzerinden her şeyin satıldığı bu dönemde, bir yıldan uzun süre pandemi yasakları ile cebelleşen esnafımızın dayanacak gücü kalmadı. Esnafımızın sesini duyun artık.

“O SALDIRI DEMOKRASİ TARİHİMİZE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK”

İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu’ya yapılan saldırıyı ise “Gözü dönmüş faşizan politikaların ve araştırmacılığın tezahürü elim bir saldırı, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak düşecektir” diye değerlendirdi.

“BİZ HER ŞEYİ GÖZE ALDIK, KİMSEDEN KORKMUYORUZ”

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Kırkpınar, şunları söyledi:

* Biz bu yola çıktığımızda, her şeyi göze alarak çıktık. Mafyatik söylem ve eylemlerle önümüzü kesmek isteyen birileri elbette olacaktır. O karanlık rant odakları şunu iyi bilsin ki, biz vatan sevgisi uğruna canlarımızı hiçe sayacak kadar kararlıyız.

* Gözü dönmüş bu güruha sesleniyorum, bu saldırılarınız dava dediğimiz Vatan ve Millet sevdamızı daha bir perçinleyecektir. Bu derin üzüntü içinde; İstanbul İl Başkanımız Kavuncu beyefendi, kıymetli ailesi ve İYİ Partimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, olayın faillerinin ve müsebbiplerinin yakalanıp; gerekli işlemlerin acilen yapılmasını adli makamlarından istirham ediyorum.