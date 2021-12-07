İzmir’de 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İzmir'de, satışa hazır, paket ve kutularda, piyasa değeri 60 milyon lira olan 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Polis, tütünün, Türkiyede tek seferde ele geçirilen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesinde satışa hazır yüklü miktarda kaçak nargile tütünü olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, iç piyasaya sunulmak üzere farklı gramajlarda oluşturulan paket ve kutular halinde hazırlanmış, 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili H.M., M.E., E.D. ve Y.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin, önceden de suç kaydının bulunduğu belirtildi.

ÇİÇEKLE KAMUFLE

Piyasa değeri 60 milyon lira olan 42 ton kaçak nargile tütününün, tek seferde Türkiyede ele geçirilen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Bu arada, şüphelilerin, kaçak nargile tütünlerini dışarıya kötü kokmaması için çiçek depolarında sakladıkları ve dikkat çekmemek adına çiçek işi yaptıkları imajını verdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor. DHA

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