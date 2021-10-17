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İzmir’de aşı karşıtı miting

İzmir Bornova'da aşı karşıtı miting düzenlendi. Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaşın maske takmaması ve sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

Yayınlanma: 19:05 - 17 Ekim 2021 Güncellenme:
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İzmir’de aşı karşıtı miting

Ankara ve İstanbul mitinglerinin ardından İzmir'de de aşı karşıtı miting gerçekleşti. İzmir'in Bornova ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Büyük Uyanış Mitingi' adıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşların yanı sıra ünlü isimler de katılarak konuşma yaptı.

Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıtan Abduvali Buğrahan Osman'ın da konuşma yapanlar arasında yer alması dikkat çekti.

Etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

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