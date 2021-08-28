İzmir’de denizde can pazarı: 5 yaralı

İzmir’de Sahil Güvenlik botu, balıkçı teknesine çarptı: Tekne battı, can pazarı yaşandı, 5 kişi yaralandı...

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İzmir'in Balçova ilçesinde yasak sahada avlandıkları öne sürülen balıkçılara müdahale etmek isteyen Sahil Güvenlik botunun çarpması sonucu bir tekne alabora oldu. Denizde can pazarı yaşanırken, sudan çıkartılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Balıkçılar can güvenliğini tehlikeye atan görevlilere tepki gösterdi.

Olay, bu sabah saat 08.00 sıralarında İzmir Üçkuyular önlerinde meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede avlanan balıkçılara yasak sahada avlandıkları ve bölgedeki gemi trafiğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle müdahale etmek amacıyla yanaştı. O sırada Sahil Güvenlik botu, yaklaşık 5 metrelik bir tekneye çarptı. Su alan tekne alabora olurken, tekne içerisinde bulunan 5 kişi denize düştü. Yaralılar, Üçkuyular feribot iskelesinde 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi. Balıkçılar ise can güvenliğini tehlikeye atan müdahale nedeniyle görevlilere tepki gösterdi.

SAHİL GÜVENLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaşanan olayla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“28 Ağustos 2021 tarihinde saat 08.00 sularında İzmir İli Üçkuyular önlerinde icra edilen kontrol ve denetim görevleri esnasında yasak sahada avlanan ve bölgedeki gemi trafiğini tehlikeye düşüren çok sayıda tekne olduğu tespit edilmiş ve bahse konu teknelerin teşhis edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması maksadıyla bahse konu kalabalık tekne grubuna Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan yaklaşma manevraları esnasında bölgede bulunan bir tekne ile Sahil Güvenlik Botu arasında hafif çatma yaşanmıştır.

Yaşanan çatmanın etkisiyle Sahil Güvenlik Botuna nazaran çok küçük boyutta (yaklaşık 5 mt) olan tekne su alarak batmış, teknede bulunan 5 şahıs kurtarılarak Üçkuyular feribot iskelesinde 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilmesi sağlanmıştır. Yaşanan çatma neticesinde herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.”