İzmir’de kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde olağanüstü toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapılar ile 1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılan yapılar veya 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı olarak belirlenen ruhsatlı yapıları kapsayan düzenleme oy birliğiyle geçti. Yeni düzenlemeye göre depremde evleri hasar gören vatadaşlar, yeni yapacakları konutlarda hak kaybı yaşamayacak.

“BU DEPREMZEDELERİMİZ İÇİN BİR MÜJDE”

Soyer, ortak akılla Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“30 Ekim depremi sonrasında, bundan sonra bu şehirde benzer felaketlerle karşılaştığımızda tahribatların azaltılması ve can kaybı yaşanmaması için yapı stoğumuzla ilgili neler yapılabileceği, planlarımızda ne tür inisiyatiflerin ortaya konulması gerektiğine dair kapsamlı bir çalışma başlattık. Bu çalışma Meclis gündemine gelecek olgunluğa gerişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müzakere edilerek, onların da onayı alınarak yol alındı. Bu konunun olgunlaşması için emek veren Meclis üyelerine, Bakanlık temsilcilerine ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışma sayesinde ortak aklın ne kadar kıymetlidir gördük. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir adım attık. Bu depremzedelerimiz için bir müjde. Hızlı yol almayı sağlayacak bir tablo oluşturuyoruz. Geleceğimizle ilgili riskleri, tehditleri azaltan bir adım atmış oluyoruz.”

“CAN KAYBI OLMASIN DİYE YOLA ÇIKTIK”

Yeni düzenlemeyle ilgili farklı seslerin çıkabileceğine dikkat çeken Soyer, “Birinci olarak bu düzenleme kaçak yapılara meşruiyet kazandırmak için yapılan bir çalışma değil. Ruhsatlandırılmış, planlı alanda yer alan binalarla ilgili verilen bir karar. Ne nüfus yoğunluğunu ne de yapılaşmayı arttırıyoruz. Mevcut durumu koruyarak deprem nedeniyle kaybolan haklarını vatandaşa iade ediyoruz. Bu düzenleme sadece hasarlı yapılarla ilgili değil, benzer bir felaket yaşanırsa hasar alma ihtimali olan yapıları da ilgilendiriyor. Biz bir daha böyle bir felaket yaşandığında can kaybı olmasın diye yola çıktık” diye konuştu.

“İLÇE BELEDİYELERİNE GÖREV DÜŞÜYOR”

Soyer bu düzenlemeyle ilçe belediye başkanlarına önemli görev düştüğünü vurgulayarak şöyle dedi:

“Mevcut durumu korunacak alan değimimiz alanlarla ilgili ilçe belediye başkanlarının çalışma yürütmesini istiyoruz. Bu alanlar hem hasarlı yapılar hem hasara uğrama ihtimali olan yapıları kapsıyor. Burada çok tiziz çalışarak hızlı biçimde tespitlerin yapılması ve bunun Büyükşehir Meclis'ine gelmesi gerekiyor. Biz bu düzenlemeyle ilçe belediye başkanlarımızın işlerini kolaylaştıracak bir çalışma yapmış oluyoruz.”

ORTA HASARLI YAPILAR İÇİN DÜNYA BANKASI FORMÜLÜ

30 Ekim depreminin ardından kentteki yapı stoğu envanterini çıkartmak için hızla çalışmaya başladıklarını hatırlatan Soyer, “İnşaat Mühendisleri Odası ile önümüzdeki hafta yapı envanteri çalışmasını başlatıyoruz. Bu da çok önemli bir veriye sahip olmamıza imkan verecek. İkinci olarak geçen hafta Cumhurbaşkanımız İzmir'e gelmişti. Ona da deprem sonrası oluşan zararların telafisiyle ilgili Dünya Bankası ile müzakere sürecinde olduğumuzu arz ettim. 250 milyon dolarlık düşük faizli ve 30 yıl vadeli bir kaynak yaratmıştık. İller Bankası üzerinden aktarılacak kaynak. Bunu anlattım. Benim şahsi izlenimim Cumhurbaşkanı'nın buna olumlu baktığını yönünde. Konuyu inceleteceğini söyledi. Bir an önce olursa bu kaynağı Dünya Bankası'nın bir iki ay içinde aktarması mümkün. Bu kaynağın en önemli yanı, orta hasarlı yapılarla ilgili ken tsel dönüşüm başlatacak olmamız. Hükümet ağır hasarlı yapılar için çözüm ortaya koyuyor ama mevzuatımızda orta hasarlı binalarla ilgili boşluk var. Biz bu kaynağı bu yönde kullanmak istiyoruz ve can suyu olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

“KILIÇDAROĞLU 13 MART'TA BURADA OLACAK”

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birinci olarak afet odaklı ikinci olarak da planlı bölgelerde kentsel dönüşüm çalışması yürüttüğünü belirterek sözlerine şöyle son verdi: “Örnekköy'de 190 konutun temeli atılarak bin 10 konutun yıkımı başlayacak. Ege Mahallesi'nde de yıkımlar başlamıştı. Şimdi imalatlar başlayacak. Bin konut Ege Mahallesi'nde, toplamda 2 bin 200 konutla ilgili yol almaya başlıyoruz. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da 13 Mart'ta burada olacak ve başlıyoruz.”

“BEŞ AY SÜRELERİ VAR”

İzmir Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin ise yapılan düzenlemenin içeriğine ilişkin bir sunum yaptı. CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise komisyonların 5 ay gibi kısa bir sürede hazırlık yaptığını belirterek “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müzakerelerle bu noktaya gelindi. Kentsel dönüşümün ivedi bir şekilde yapılacak olması çok önemli. İlçe belediyelerinin 5 ay gibi bir süresi var. Sonrasında Büyükşehir'e onay için gelecek. Sonrasında dönüşüm gerçekleşmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA KENTLERE DE ÖRNEK OLSUN”

AKP'li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “Kentimiz için büyük önem arz eden bu çalışma için Bakanımız Murat Kurum ve Başkanımız Tunç Soyer mutabık kaldılar. Bu kent için siyasi parti ayrımı yapmadan kenetlendik” derken MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise tek gündemle İzmir için toplanıldığını belirterek “Başka kentlere de örnek olsun. Afetler durmuyor ama tedbir almamız gerekiyor. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç de, “Bugün İzmir'imiz için çok önemli bir konu üzerinde oy birliğiyle karar aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.