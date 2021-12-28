Haberler - Günün İçinden

İzmir’de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

İzmir’in Konak ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde gelen ihbarlar üzerine silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 tüfek, 75 tabanca fişeği, 5 şarjör ve tabanca üretiminde kullanılan malzemelerle birlikte 47 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Operasyonda adreslerde bulunan Y.K., D.D., S.T. ve Y.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İHA

İzmir'de sahte kaçak içki satıcılarına operasyon İlginizi Çekebilir İzmir'de sahte kaçak içki satıcılarına operasyon

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster