İzmirspor’un acı günü

İzmirspor Kulübü’nde 65 yıl boyunca her kademede görev alıp hizmette bulunan İlhan Temimhan yaşamını yitirdi.

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İzmirspor'da uzun yıllar görev alan İlhan Temimhan dün hayatını kaybetti. Bugün öğlen kulüp binasında düzenlenen veda töreninden sonra Bahçelievler Kulalı Hancıoğlu H. H Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Temimhan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları sonsuzluğa uğurlandı.

15 Şubat 1931 yılında İzmir'in Eşrefpaşa semtinde doğan İlhan Temimhan, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı.

İlk olarak T.C Karayolları'nda 25 yıl şantiyelerde şeflik yapan Temimhan, Yol-İş Sendikası'nda da görev yaptı.

Matbaacılık geçmişi de olan İlhan Temimhan, kuruluşu 1923 olan İzmirspor Kulübünün her kademesinde görev aldı.