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İzmit’te binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi

İzmit'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Kentin en işlek caddelerinde binlerce kişi meşalelerle yürüdü. 

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İzmit’te binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valiliği tarafından fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe kent protokolünün yanı sıra, binlerce kişi katıldı.

Anıtpark Meydanında başlayan yürüyüşte kentin işlek caddelerinde ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Yol boyunca yürüyen İzmitliler, pankart ve bayrak açarak marşlar ve şarkılar söyledi. DHA

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