Jandarmadan yeni tip sahtekarlık uyarısı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamayla internet üzerinden otel rezervasyonu, araç-villa-ev kiralama şeklinde nitelikli dolandırıcılık olayları meydana geldiğini belirterek, “İnternet üzerinden en üst sıralarda çıkan web sitelerini hemen tıklamayınız, aradığınız şirketin web adresinden emin olunuz, dolandırıcıların tuzağına düşmeyiniz” uyarısında bulundu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda internet üzerinden otel rezervasyonu, araç-villa-ev kiralama vb. şekilde nitelikli dolandırıcılık olayları meydana geldiğini açıkladı.

Vatandaşları uyaran açıklamada, “Bu olaylar genel olarak; aranan otel ya da araç kiralama şirketlerinin isimleri arama motoruna girildiğinde; dolandırıcılar tarafından yüksek reklam bedeli ödenerek, sahte web sitesinin üst sıralarda gösterilmesi sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Aradığınız şirketin web adresinden emin olunuz, dolandırıcıların tuzağına düşmeyiniz” denildi.

“TANIMADIĞINIZ WEB SİTESİNİ AÇMAYIN”

Açıklamanın devamında ise, “Bu kapsamda komutanlığımız bünyesinde hizmet veren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimi tarafından Muğla ilinde ikamet eden vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve herhangi bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya gelmemeleri adına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç ve suçlularla mücadelede 7/24 vatandaşımızın hizmetindedir” ifadelerine yer verildi.

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