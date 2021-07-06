Jeotermal tepkisi toplantı yaptırmadı

Gökçealan Köyü’nde kurulması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES için açılacak 7 kuyu için İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, bakanlık görevlileri ve çevre mühendislerinin katılımıyla yapılması planlanan ÇED toplantısı başlamadan bitti. Gökçealan okulunun bahçesinde toplanan 7'den 70 yöre sakinleri ile onlara destek vermek için gelenler, jeotermallerin doğaya, insana verdikleri zararı bildiklerini belirterek yetkilileri dinlemek istemedi. Gökçealan sakinlerine Aydın ve İzmir'den gelen çevre dernekleri, Aydın'da jeotermal mücadelesi veren köylüler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'de destek verdi.

VATANDAŞLAR DİNLEMEDİ

Okulun bahçesinde toplanan kalabalık, jeotermallerle ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını, yeni bir jeotermal masalı dinlemediklerini dile getirdi. Bölgedeki Osmancık Üzümü bağlarına, organik tarım yapılan Kirazlı Köyü'ne, zeytinliklere zarar vereceği bilinen jeotermal kuyularına izin vermeyeceklerini, kuyuları açtırmayacaklarını söyleyen vatandaşlar, ıslık çalarak görevlileri protesto etti. Yapılan görüşmeler sonucunda bakanlık yetkilileri, “Vatandaşlar bilgilendirilmek istemediklerini belirttiği için toplantı yapılamamıştır” şeklinde tutanak tutup toplantıyı bitirdi.

“VATANDAŞIN YAŞAM ALANI BİTİRİLİYOR”

Toplantı sonrası SÖZCÜ'ye açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Birilerinin saraylarındaki porsiyonları büyüyecek diye vatandaşların yaşam alanlarının bitirilmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Öztunç, “Bu köy bir cennet doğa harikası, burada yetişen ve başka hiçbir yerde olmayan Osmancık Üzümü var, zeytinlikler var. Ve birileri kalkıp biz burada Jeotermal Enerji Santrali (JES) yapmak istiyoruz diyor. JES yapılır, ama buraya değil. Burası o santralin yapılacağı yer değil. Burada tarım alanı bozulacak, yerleşim yerleri, doğası bozulacak. Bölgede yaşayan insanlar istemiyor. Siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri istemiyor, Belediye Başkanı istemiyor, Sivil Toplum Örgütleri istemiyor tüm bunlara rağmen ‘ben yapacağım' deniliyor. Yok öyle yağma” diyerek JES yaptırmayacaklarını söyledi.

“NEREDEN NE ÇALARIZ HESABINA GİRMİŞLER”

Cenneti andıran bölgeyi yağmalattırmayacaklarını belirten Öztunç şunları söyledi:

“Yüzyıllardır burası böyle kalmış. Dünyada böyle üzüm, böyle zeytin yok. Birileri gelip zengin olacak diye burada JES yapacak, yok öyle yağma. Sayın bakana buradan sesleniyorum. Türkiye'yi talan etmekten vazgeçin. AKP gittiğini görüyor, nereden ne alırız, nereden ne çalarız hesabına girmişler. Yağmayı bırakın kardeşim, biz var oldukça size yağma yaptırmayacağız. Burasını yağmalatmayacağız. Gerekirse gelip bu köyde çadır kuracağız. Ama bunun yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”