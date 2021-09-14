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Kaçak ağaç kesimi yapanlara işlem yapan orman görevlilerine saldırı

Orman Genel Müdürlüğü, kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki görevliye saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Kaçak ağaç kesimi yapanlara işlem yapan orman görevlilerine saldırı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Mardin'de orman koruma faaliyetleri esnasında, kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki görevliye saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yaralanan görevliler için geçmiş olsun mesajı paylaşan ve saldırıyı kınadığını belirten Orman Genel Müdürlüğü, “Ekip arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Onların haklarını ve Yeşil Vatan’ı korumaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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