Kaçak cinsel ürün satıcılarına darbe

Denizli'de 'Eşya Kaçakçılığı' operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden bin 908 adet cinsel içerikli ilaç ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de “Eşya Kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler 2 farklı adresi tespit etti. Yapılan 2 farklı operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında “Eşya Kaçakçılığı” suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; bin 908 adet cinsel içerikli ürün/ilaç, 912 adet sigara yan ürün, 31 adet değişik markalarda kaçak cep telefonu, 24 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul'da 8.5 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi