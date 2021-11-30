Kaçak fabrikada 33 bin 815 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak etil alkol üretimi yapılan fabrikaya düzenlediği operasyonda 33 bin 815 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Sanayi Mahallesinde gerekli izinleri olmadan etil alkol üretimi yapıldığı belirlenen bir tesise operasyon düzenledi.

Tesiste yapılan aramada kaçak üretilen bin 440 adet 1 litrelik şişeler halinde etiketlenmiş etil alkol, bin 175 litre 5 litrelik kutularda etiketlenmiş etil alkol, 26 bin 500 litre etil alkol, 1 dolum, kapaklama ve etiketleme makinesi, 278 bin şişe, 1 milyon 350 bin sahte marka etiketi, 41 bin 888 adet 1 litrelik şişe, 1 soğutma ünitesi, 2 ısıtma kazanı, 1 adet 30 tonluk metal tank, 3 adet 5 tonluk metal tank, 1 sevkiyat aracı ve 1 forklift ele geçirildi.

Bulunan tüm malzemelere el konulurken, tesisi işlettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. DHA

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