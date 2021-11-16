Kaçak kazı yapılan evin bahçesinde 2 bin 700 yıllık mozaikler ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen ve 'ihtişamı' simgeleyen yaklaşık 2700 yıllık iki mozaik ele geçirildi.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık bir ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi.

Kaçak kazı yapılan alanda, M.Ö. 753 ile M.Ö. 509 yıllarını kapsayan Erken Roma Döneminde zengin bir aileye ait yapı olduğu tahmin edilen, iki kanatlı insan ve ellerinde iki horoz tasvirli mozaik ve sütunlar bulundu.

Mozaiklerin genellikle bu tip konutların salon kısımlarında bulunduğu, ihtişamı ve zenginliği simgelediğinin değerlendirildiği belirtildi.

Olayla ilgili ev sahibi A.E., kiracı M.Ç. ve H.Ş, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

3 şüphelinin, su çıkarmak için evin bahçesinde sondaj yaptıklarını, iş makinesinin ilerlememesinin ardından kazma kürekle kuyu kazıp mozaikleri ve sütunları bulduklarını söyledikleri öğrenildi. DHA

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