Kaçakçılara suçüstü: 5 bin 930 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) Konya’da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İŞ YERİNİ AKARYAKIT DEPOSU YAPMIŞLAR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik takip ve çalışmalar neticesinde Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesinde bir işyerinden aparat vasıtasıyla bir araca akaryakıt aktarımı yapıldığı esnada polis ekipleri kaçakçılara suçüstü yaptı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda baskın yaptığı iş yerinde 5.930 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken gözaltına alınan 2 şahıs yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.