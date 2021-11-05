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Kadıköy açıklarında konteyner gemisi arızalandı

Tekirdağ''dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi.

Yayınlanma: 08:42 - 05 Kasım 2021 Güncellenme:
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Tekirdağ”dan Poti’ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi.

Liberya bayraklı gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler sevk edildi. Geminin Ahırkapı’ya demirletileceği öğrenildi. DHA

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