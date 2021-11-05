Kadıköy açıklarında konteyner gemisi arızalandı
Tekirdağ''dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi.
Tekirdağ”dan Poti’ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi.
Liberya bayraklı gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler sevk edildi. Geminin Ahırkapı’ya demirletileceği öğrenildi. DHA