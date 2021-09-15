Kadıköy’de 3 katlı restoranda patlama

İstanbul Kadıköy'de 3 katlı bir restoranda gece saatlerinde nedeni belirlenmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan restoran küle döndü.

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Olay, 03.15 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Halitağa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir restoranda meydana geldi. Restoranda bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından restoranda büyük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm restoranı sararak küle dönmesine sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Restoran küle dönerken, çevresinde bulunan iş yerlerinde patlama ve yangın nedeniyle hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yapacağı patlamanın neden çıktığının belirlemek için çalışma başlattı. (İHA)