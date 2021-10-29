Kadıköy’de klasik otomobillerden Cumhuriyet konvoyu

İstanbul Kadıköy'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sabah saatlerinde resmi geçit töreni düzenlendi. Törende klasik otomobillerin geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

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Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve askeri erkan, Bağdat Caddesi'nde düzenlenen törende halkı ve geçit kortejini selamladı. Geçit töreninde öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, bisikletliler ve klasik otomobillerin oluşturduğu kortej renkli görüntülere sahne oldu.

Askeri bandonun marşları eşliğinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen folklor gösterileri de izleyenlerden büyük alkış aldı. Törende, Yaşasın Cumhuriyet temasıyla düzenlenen spor, şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Resmi geçit töreninin en renkli anlarını İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Konvoyu oluşturdu. Cumhuriyetin 98'inci yıldönümü kapsamında 60'ıncı Yıl Göztepe Parkı'ndan hareket eden konvoya 29 Ekim Bisikletçileri de bayrak ve flamalarıyla katıldı. Motorcuların ve patencilerin de ayrı ayrı oluşturduğu kortejler kutlamalara renk kattı.