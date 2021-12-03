Kadın cinayetlerine avukatlardan tepki

Türk Hukuk Enstitüsü üyesi avukatlar, kadın cinayetlerine tepki için Antalya Adliyesi önünde basına açıklama yaptı.

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Türk Hukuk Enstitüsü üyesi avukat Arzu Çetin, yaptığı açıklamada, Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay’ın ne ilk, ne de son olacağını belirterek, “Kadın cinayetleri bireysel değil, toplumsal bir sorundur. Sosyolojik, ekonomik, pedagojik sebeplerden maalesef binlerce canımızı kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz” dedi.

Kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik şiddet vakalarındaki artışın ‘korkunç’ olduğuna dikkat çeken avukat Arzu Çetin, şöyle konuştu:

* Topluma sirayet eden yanlış algılar, kültürel normlar, patolojik kişilikler, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, uzlaşma kültürü zayıflığı gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.

* Yaşanan bu olaylarda biz hukukçulara büyük görevler düşmektedir. Toplumsal farkındalığın sağlanması, önleyici hizmetlerin yerine getirilmesi, adaletin tesisi için tüm gücümüzle çalışacağız.

* Ayrıca, Türk Hukuk Enstitüsü olarak bu katliama ilişkin hukuki sürecinin bizzat takipçisi olacağız.

Avukat Arzu Çetin’in yaptığı basın açıklamasına katılan tüm avukatların erkek olması dikkat çekti. DHA