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Kafe ortakları arasında silahlı kavga

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kafede ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 21:36 - 04 Ekim 2021 Güncellenme:
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Olay, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kafede saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede oturan iş ortakları arasında para yüzünden anlaşmazlık çıktı.

2 KİŞİYİ AYAĞINDAN VURDU

İddiaya göre çıkan tartışmada silahını çeken A.T., B.K ve M.K.’yı ayağından vurdu. Olay yerinden kaçan saldırganların peşine düşen polis, şüphelileri Söke yolu üzerinde kıskıvrak yakaladı.

Şüpheliler B.Ç., M.I. ve O.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramada otomobilde silah çıkmadı. İHA

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