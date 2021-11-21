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Kağıt yüklü 3 kamyonet alevlere teslim oldu

İstanbul Bahçelievler'de kağıt toplayıcılarına ait park halindeki kağıt yüklü 3 kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi. 

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Kağıt yüklü 3 kamyonet alevlere teslim oldu

Bahçelievler Çobançeşme Kalender Sokak üzerinde park halinde bulunan kağıt yüklü kamyonet saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede büyüyerek, arkasındaki yine kağıt yüklü iki kamyonete sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu kağıt toplayıcılarına ait oldukları öğrenilen 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi. DHA

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