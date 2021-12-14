Kahvedeki çatışmada ölü sayısı 2’e çıktı

Bursa'da kahvede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Hakan Feren'in ardından Mustafakemalpaşa Roman Dernekleri Başkanı Rahmi Tura'nın oğlu 19 yaşındaki Tümer Tura da yaşamını yitirdi.

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Olay, 11 Aralık gecesi Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Yenidere Mahallesi Beşevler Meydanı’ndaki kahvede oturan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, cinayet suçlamasıyla kaldığı cezaevinden 3 ay önce tahliye olan Hakan Fere göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, Tümer Tura ise başından yaralandı. Ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tura, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Mustafakemalpaşa Roman Dernekleri Başkanı Rahmi Tura’nın oğlu olan Tümer Tura, dün gece yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. DHA

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