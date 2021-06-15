Kamunun 10 milyon lira zarara uğratılmasıyla ilgili 30 kişi gözaltına alındı

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin, pandemi sürecinde işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan çalışanların mağdur olmalarını önlemek amacıyla verilen Nakdi Ücret Desteği ödemesini gerçek hak sahipleri yerine, anlaşmalı oldukları 10 şirket bünyesinde sigortalı gösterdikleri ve ücretsiz izne ayırdıkları kişilere ödedikleri saptandı. Şüphelilerin, bu ödemenin büyük bir kısmını sigortalı gösterdikleri kişilerden geri altıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçu işlediği tespit edilen, aralarında şirket yöneticileri ve yetkilileri ile kamu görevlilerinin de bulunduğu 34 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Van, Ankara, Antalya ve Kocaeli’de yapılan baskınlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Anlaşmalı şirketler bünyesinde sigortalı gösterdikleri 2 bin 600 kişiye yaklaşık 10 milyon TL haksız ödeme yapılarak kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 4 kişinin arandığı bildirildi. DHA