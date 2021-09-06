Kamyonete çarpan ATV’deki çift öldü
Amasya’ın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil kaz sürüsüne çarpınca, yardım etmek isteyen sürücünün yol kenarına durdurduğu kamyonete arkadan gelen ATV çarptı. Kazada ATV sürücüsü Remzi (69) ve eşi Sevim Çoban (67), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Osmancık- Merzifon karayolu, Artıkabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüsamettin P. yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan kaz sürüsüne çarptı.
Bölgede yol yapım çalışmalarında görevli kamyonetin sürücüsü Muhammet C., kazayı görüp tepe lambalarını yakarak, yardım amacıyla yol kenarında durdu.
Bu sırada yayladan dönen Remzi Çolak yönetimindeki ATV, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, sürücü ve eşi Sevim Çoban, hayatını kaybetti. (DHA)