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Kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’ın Maden ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Olay, Maden ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 23 ABC 647 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada evinin önünde oyun oynayan 9 yaşında Mustafa Ali Çağan’a çarptı.

Kamyonetin altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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