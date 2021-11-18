Kamyonette sıkışan sürücü kurtarıldı

Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir binanın duvarına çarptı. Kaza sonrası kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarıldı.

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Kaza, Yavuz Selim Mahallesinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. Kamyonetin sürücüsü Hüseyin Küçük, Mehmet Akif Bulvarı’nda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç bir binanın duvarına çarptı. Kazada kamyonette sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü yoğun çabalar sonucu yaklaşık yarım saatte kurtardı. Araçtan çıkarılan sürücüye sağlık görevlileri ilk müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye kaldırdı.(DHA)