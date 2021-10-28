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Kamyonetten 38 kaçak çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu kamyonette, Afganistan ve Pakistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Orhan BOZKURT
Yayınlanma: 13:15 - 28 Ekim 2021 Güncellenme:
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Kamyonetten 38 kaçak çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Van karayolu Dibekli köyü Arılı mezrası yolunda oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 32’si Afganistan, 6’sı Pakistan uyruklu, 38 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü F.D. ise gözaltına alındı.

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