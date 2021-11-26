Kamyonla 15 metrelik uçuruma yuvarlandı, burnu bile kanamadan yürüyerek yola çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün akşam saatlerinde kullandığı kamyon ile 15 metrelik uçuruma yuvarlanan şoför, araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece Köyü yakınlarında bu akşam saatlerinde meydana gelen kazada E.S. yönetimindeki 48 BT 756 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

VATANDAŞLARIN ŞAŞKIN BAKIŞLARI ARASINDA YÜRÜYEREK YOLA ÇIKTI

Hurda haline gelen kamyondan vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyerek yola çıkan E.S. sağlık ekiplerinin yardım etme ve hastaneye götürme isteğini ise reddetti.

Olay yerinde sağlık kontrolünden geçirilen E.S. “Zaten hem şaşkın hem kendime kızgınım bir de hastane ile uğraşamam, gördüğünüz gibi bir şeyim yok, olan ekmek teknemize oldu” diye konuştu.

Bodrum-Gürece yolu bir süre için trafiğe kapatıldı. Olay yerine çağrılan vinç aracılığı ile uçuruma yuvarlanan kamyon kaldırılarak sanayi sitesine götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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