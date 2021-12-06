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Kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Yeniaslanbaşar köyünde öğle saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki İmran Fidan’ın bulunması için vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca, ailesi durumu jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, köyde kanalizasyon için kazılan 2 metrelik çukurda Fidan’ın cansız bedenini buldu.

Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. İHA

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