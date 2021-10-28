Kapıyı kilitleyip, evini ateşe verdi! 85 yaşındaki kadını pencereden giren ekipler kurtardı

Malatya'da, evini ateşe veren ve kapıyı açmayan 85 yaşındaki Ümmihan Ç., itfaiye ekiplerinin pencereden içeriye girip yangını söndürmesiyle kurtarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün sabah saatlerinde Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan ve bunalıma girdiği öne sürülen Ümmihan Ç., eşyalarını tutuşturarak ateşe verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kilitli olan kapıyı açması istenen Ümmihan Ç., ikna çabalarına rağmen kapıyı açmadı. İtfaiye ekibi, 12’nci kata merdivenli araçla çıkarak daireye pencereden girip Ümmihan Ç.’yi evden çıkardı ve yangını söndürdü.

Ümmihan Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA