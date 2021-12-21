Kar esaretini gösterdi, saatlerce uzun kuyruklar oluştu

Zonguldak Sapça yolunda kar lastiği ve zinciri olmayan tırların yolda kalması sonucu uzun saatlerce trafik oluştu, vatandaşlar mağdur oldu.

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Zonguldak kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi.

Yüksek rakımda olan Sapça yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken polis ekipleri, Zonguldak yönüne giden tırların geçişine izin vermedi.

Diğer araçlar da yapılan kontrollerin ardından geçişlerine izin verilirken saatlerce trafikte kalan vatandaşlar uzun araç kuyruğunda mağdur oldu. (İHA)