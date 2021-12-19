Kar ve tipi esareti! Onlarca kişi yollarda mahsur kaldı

Özellikle Türkiye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Muş’ta fırtına nedeniyle 30 kişi yolda 10 araç içerisinde mahsur kalırken, Benzer bir manzara da Mersin’in Mut ilçesinde yaşandı. MAhsur kalan onlarca kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

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Yoğun kar yağışı ve fırtına başta Doğu Anadolu olmak üzere yurdun yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Doğu Anadolu’da bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken, tipi ve fırtına nedeniyle onlarca kişi de yollarda mahsur kaldı.

Muş Merkeze 35 kilometre mesafede bulunan Bostankent grup köy yolunun Çatak mevkiinde tipi ve fırtınaya yakalanan vatandaşlar bölgede mahsur kaldı. Bölgedeki vatandaşların yardımına yetişen Muş İl Özel İdare ekipleri, 2 saatlik zorlu çalışmayla araçları bulunduğu yerden güçlükle kurtardı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

ARAÇLARDAN BİLE ÇIKAMADILAR

Tipiye yakalanan vatandaşlardan Nurullah Tekin, Muş'tan Bostankent köyüne dönüş sırasında kar ve tipi nedeniyle yolların kapandığını söyledi. İl Özel İdare ekiplerinin yolu açtığını kaydeden Tekin, “Yollarımız şu anda açıldı ve köye gideceğiz. Fırtına nedeniyle araçlardan çıkmak çok zor. Göz gözü görmüyor” dedi.

MERSİN’DE DE VATANDAŞLAR YOLDA KALDI

Mersin'in Mut ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Dağpazarı Mahallesi ve yüksek kesimlerdeki yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Müdürlüğü ekipleri ilçenin yüksek kesimlerindeki kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, vatandaşların mağduriyetini gideriyor.

Özellikle akşamları yüksek kesimlerde kar yağışından dolayı kapanan yollar iş makineleri aracılığıyla açıldı. Araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı. (İHA)

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