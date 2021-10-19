Karabet Geçidi’nde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

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Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi’nde sabahtan itibaren başlayan kar yağışının şiddeti, öğle saatlerinde arttı.

Kar yağışı nedeniyle Van ve Bahçesaray yönüne gelen bazı sürücüler yolda kalırken, bölgede etkili olan sis de görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede Karayolları ekipleri, çalışma başlattı. DHA