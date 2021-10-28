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Karabük’te 76 adet tarihi eser ele geçirildi

Karabük’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 76 adet tarihi eser ele geçirdi.

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Karabük’te 76 adet tarihi eser ele geçirildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Alınan istihbarat doğrultusunda yapılan incelemelerde Cumayanı sanayisinde H.A. (62), R.D. (55) ve M.P (61)'a ait olan depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet heykel, 2 adet tepsi, 6 adet sikke ve 67 adet tarihi obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında idari işlem başlatıldı. (İHA)
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