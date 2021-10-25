Karalar’ın gündeminde trafik sorunu var

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentte trafik probleminin azaltılması için, sorun yaşanan hemen her noktada inceleme ve ön çalışma gerçekleştiriyor.

Mehmet SERBES

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununun çözülmesi için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor.

Trafik sorununun çözülmesi ve bir Ulaşım Ana Planı hazırlanması adına bilim insanlarıyla ve uzmanlarla uzun süredir iş birliği yapan Adana Büyükşehir Belediyesi, önemli kavşak ve noktalarda düzenleme yapmaya, yeni yollar açmaya, farklı çözümler için proje üretmeye devam ediyor.

Ulaşım Çalıştayı'nın ardından Yeni Stat çevresindeki yollarda inceleme yapan Başkan Zeydan Karalar, bu kez Çatalan Köprüsü çıkışında incelemelerde bulundu.

Çatalan Batı Köprüsü civarında özellikle hafta sonları yaşanan trafik sıkışıklığına son vermek için gerçekleştirilecek çalışmaların ön incelemesini yapan Başkan Zeydan Karalar, “Bilimsel ve işlevsel projelerle buradaki sorunu çözeceğiz” dedi. Karalar, şunları söyledi:

– Hemşehrilerimiz Çatalan Köprüsü civarına gezmek, kahvaltı etmek, çocuklarına temiz hava aldırmak için gidiyor. Gidişte büyük problem yaşanmıyor ama dönüşte köprü çıkışında trafik sorunu oluşuyor. Bu nedenle alternatif bir yol düşünüyoruz. Trafiği dağıtmak istiyoruz. Burası Menderes Bulvarı'nın devamı, göl kenarı.

– Özellikle göl dolu olduğu zaman muhteşem manzarası var. Düğün salonlarının, dinlenme yerlerinin de bulunduğu bu bölgede yolu gidiş dönüş haline getirmeyi planlıyoruz. Burayı gidiş geliş yapabilirsek, bisiklet yolu, koşu yolu ile zenginleştirebilirsek, trafik sorununu azaltıp, daha fazla vatandaşımızın kullanımına uygun hale getirebiliriz. Bugün bunun ön çalışmasını yapıyoruz.