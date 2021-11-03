Karaman’da husumetli iki grup arasında çatışma

Karaman'da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi vurularak yaralandı.

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Olay, dün gece saat 23.55 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan iki grup karşılaşıp tartışmaya başladı.

Tartışmanın taraflar arasında silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine S.S. karnına isabet eden kurşunla yaralanırken, olayın üzerine gelen sivil polis ekibi de çatışmanın ortasında kaldı.

Ekibin telsizle yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı S.S, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Geniş güvenlik önleminin alındığı caddede olay yeri inceleme ekibi çalışma yaparken, yerde tüfek ve tabancaya ait 20 adet boş kovan bulundu.

Çatışmada olaya müdahale eden sivil polis aracı ile park halindeki 4 otomobilde kurşunların isabet etmesi sonucu hasar gördü.

Polis, kısa sürede olaya karışarak kaçtığı ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)