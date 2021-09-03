Karantina süresinin bitmesine kısa bir süre kala denetimde yakalandı

Kırıkkale'de, karantina süresinin bitmesine saatler kala sokağa çıkan bir kişi, polisin HES kodu denetiminde yakalandı. Özen, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aksam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarında şok denetimi yaptı.

Durdurulan sürücüler ile yolcuların HES kodu ve GBT sorguları yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimde bir sürücünün HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi.

Temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği anlaşılan şahıs, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı.

Ayrıca kişinin karantina süresinin saat 00.00’da sona ereceği belirlendi. DHA