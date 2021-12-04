Karantinayı ihlal edip polisten kaçtı, takip sonucu yakalandı

Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 2 kilometrelik takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsü M.A.'nın corona virüsü karantinasını ihlal ettiği belirlendi. Sağlık ekiplerine teslim edilen M.A., karantina için otele yerleştirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nün Eskişehir karayolu üzerindeki uygulama noktasına gelen M.A., iddiaya göre, kullandığı 34 TK 30333 plakalı otomobille polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı.

2 kilometre süren takibin ardından otomobil, polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Otomobil sürücüsü M.A.’nın ehliyetsiz olarak araç kullandığı ve corona virüsü karantinasını ihlal ederek dışarı çıktığı tespit edildi.

M.A. işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek, karantina için otele yerleştirildi. Ayrıca M.A.’ya ehliyetsiz olarak araç kullandığı ve karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı. DHA

İlginizi Çekebilir Avustralya'da corona virüsü protestoları