Kardeş katili saklandığı bekar evinde yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren şahıs, 23 gün sonra saklandığı bekar evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 16 Eylül’de ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.S. (41) ile kardeşi C.S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.S. silahla ağabeyi M.S.ye ateş açtı. C.S. olayın ardından kayıplara karışırken, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.S. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23 GÜN SONRA YAKALANDI

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada C.S.’nin Şeker Mahallesi’nde bulunan bir bekar evinde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, C.S.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.S., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İHA

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