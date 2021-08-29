Kardeşinin yerini bilmeyen ağabeyi ayağından vurdular

Bursa’da, kardeşinin nerede olduğunu soran eli silahlı iki kişiye 'bilmiyorum' diyen ağabey, ayağından vuruldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi’ndeki iş yerinde öyle paydosuna çıkan M.İ.’nin yanına eli silahlı iki kişi geldi. Şahıslar M.İ.’ye kardeşinin yerini sordu.

M.İ, kardeşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyince, şüpheliler M.İ.’nin ayağına silahla bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralı M.İ’yi yerde kanlar içinde gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla alakalı tahkikat devam ederken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

