Kargo gemisi ile gezi teknesi çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Anadolukavağı önlerinde M/V Karadeniz-5 isimli kargo gemisi ile Kalpazankaya isimli gezi teknesi çarpıştı.

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Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili yapılan açıklamada “M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. 2 kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır” denildi.

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