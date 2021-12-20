Karın ağırlığına dayanamayan ağaç, otomobilin üzerine devrildi

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

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Kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonrasında, Hürriyet Mahallesi 138’inci sokakta üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaç, kökünden koptu. Tonlarca ağırlığındaki ağaç, sokak üzerinde park halinde bulunan 23 ABK 280 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Araçta maddi hasar oluştuğunu gören çevredekiler, durumu Muş Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırarak, aracın çıkarılmasını sağladı.

Trafik polisi ve zabıta ekiplerinin önlem aldığı 138’inci sokak, itfaiye ekiplerinin kestiği ağacı yoldan temizlemesiyle birlikte, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Muş Belediyesi itfaiye eri Serdal Soylu, “Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, bir ağaç ağırlığı kaldıramadı, kökünden koptu. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Muş Belediyesi itfaiye ekipleri olarak olay yerine gelip, gerekli müdahalemizi yaptık. Ağacın kesimini yapıp yolu yeniden trafiğe açacağız” açıklaması yaptı. DHA