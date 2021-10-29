Kartal’da iki otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı

İstanbul Kartal Samandıra TEM bağlantı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza saat 16.45 sıralarında Samandıra TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Bağlantı yolundan Kartal istikametine giden 34 DYL 942 plakalı otomobille aynı istikamette giden 06 CAH 645 plakalı otomobil çarpıştı.

Her iki otomobil de kaza nedeniyle takla atarken kazada bir araç sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken TEM bağlantı yolunun trafiği bir süre aksadı.

Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken bağlantı yolunun trafiği normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA