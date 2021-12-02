Kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 25 noktada yapılan denetimlerde 623 motosiklet sürücüsüne; kask takmama, trafik kurallarını ihlal ve evraklarındaki eksiklikler nedeniyle toplam 94 bin 108 lira para cezası kesildi, 14 motosiklet trafikten men edildi.

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Marmaris Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bugün ilçede 25 ayrı noktada motosiklet sürücülerine yönelik ‘Kaskını tak bizimle kal’ sloganıyla denetim yaptı.

120 polisin katılımıyla eş zamanlı yapılan denetimlerde, durdurulan motosiklet sürücülerinin evrakları ve kask takıp takmadıkları kontrol edildi.

Geçen hafta yapılan genel denetimlerde uyarı alan 623 motosiklet sürücüsüne aynı kuralı ikinci kez kez ihlal ettiği gerekçesiyle kask takmamaktan 144’er lira para cezası uygulandı.

Trafik muayenesi ve sigortası bulunmadığı belirlenen 14 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi, sürücülerine ise toplam 4 bin 396 lira para cezası kesildi.

Bir saat süren denetimlerde toplam 94 bin lira 108 lira para cezası uygulandı. İlk kez kasksız yakalanan motosiklet sürücüleri ise uyarılarak, plakaları kayda alındı.

TRAFİK MÜDÜRÜ SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Muğla İl Trafik Tescil Denetleme Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, şunları söyledi:

* Bizim uygulamalarda amacımız önleyici olmaktır. Kazalar, yaralanma ve ölüm olmasın diye bu denetimleri yapıyoruz.

* Bizim 5 kırmızı çizgimiz var. Yayaların geçiş üstünlüğü, alkol, cep telefonu, emniyet kemeri takmak ve motosiklet sürücülerin kask takması.

* Trafikte güvenlik, hayat tek bir harekete bakar. Amacımız ceza kesmek değil sürücüleri bilgilendirmek, uyarmaktır.

* Uyarıları yapılmış sürücüler aynı ihlalleri devam ettiğini tespit ettiğimiz de gerekli işlemleri yapıyoruz.

* Sürücülerimize yönelik denetimlerimiz sık aralıklarla devam edecektir.

Kış nüfusu 120 bin olan Marmaris’te trafiğe kayıtlı 34 bin motosiklet bulunduğu, kayıtlı bulunmayan 25 KW altında 11 bin elektrikli bisiklet olduğu öğrenildi. DHA

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