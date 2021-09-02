Kaymakam gitmesin diye binlerce imza toplayıp Cumhurbaşkanına dilekçe yazdılar

Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Bingöl’ün Kiğı ilçe kaymakamlığından Ağrı’nın Tutak ilçe kaymakamlığına atanan Enis Aslantatar’ın ilçede kalması için halk seferber oldu. Kaymakam Aslantatar’ın görevine Kiğı’da devam etmesi için ilçe halkı binlerce imza toplayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Kiğı Kaymakamı olarak görev yapan Enis Aslantatar'ın Ağrı'nın Tutak ilçesine atanması sonrasında ilçede görev yapan muhtarlar ve binlerce ilçe sakinin kaymakamlarının ilçede kalması için imza topladı. Toplanan imzalar Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

“İLÇE HALKININ GÖNLÜNÜ KAZANMIŞTIR”

Cumhurbaşkanlığına gönderilen imzalı dilekçede şu ifadelere yer verildi:

* 2020 yılı Kararnamesiyle ilçemize atadığınız Kaymakam Enis Aslantatar bir yıl içerisinde ilçemizde 100 yıllık çözülemeyen sorunların çoğuna çözüm bulmuştur. Köylerde var olan sorunların çoğunu gözlemleyerek çözüm noktasında elini taşın altına koymuştur.

İlçe merkezimizde belediye başkanımızla hayata geçirilecek olan spor tesisleri ile 70 kişinin istihdam edileceği tekstil binası projesi kabul görmüştür. Bundan sonraki süreçlerde ilçenin kalkınması için çok ciddi bir şekilde yol gösterici olmuştur.

* Ayrıca geleceğimizin teminatı olan Kiğılı çocuklarımızın okuması vatanına, milletine faydalı bir birey olabilmesi adına samimi yönetim anlayışı içerisinde rehber olmuştu. İlçe halkına devletimizin engin şefkatini gösterip yetimi, öksüzü, fakiri garibanı korumuştur.

* Sayın Kaymakamımız kısa süre içerisinde halkımızın gönül sevdasını kazanmış olup ilçede daha yapacakları ve devlet vatandaş kaynaşması için ilçe halkı, köy/mahalle muhtarları olarak ilçedeki görevine devam etmesi için ilçe sakinleri olarak devletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan arzumuzdur.

Enis ASLANTATAR Kimdir?

1987 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Van’da tamamladı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

2014 yılı İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanarak 05.03.2015 tarihinde Van Kaymakam Adayı olarak Mülki İdari Amirliği mesleğine başladı.

Sırasıyla Van Valiliği il stajı, Van’ın İpekyolu ve Niğde’nin Bor ilçesinde Kaymakam Refikliği, Çatalpınar Kaymakam Vekili, Van Kaymakam Adaylığı ve Harmancık Kaymakamı ve Edirne İpsala Kaymakamı olarak görev yaptı.

13.07.2020 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İlçemize atanan Enis Aslantatar, Sema Aslantatar’la evli olup 1 kız, 1 erkek çocuk babasıdır.