Kayseri’de arazi kavgasında 3 kardeş öldü, anne ağır yaralandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kardeş hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İmamkulu Mahallesi’nde iddiaya göre aralarında arazi yüzünden husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. E.G., yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.’ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selim G. ve Bayram G.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulansla hastaneye sevk edilen Efendi G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Elif G. ile birlikte yaralanan 4 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi E.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)